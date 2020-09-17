Турин, Италия, , 15:57 — REGNUM Администрация Турина в четверг, 17 сентября, призвала граждан записываться в «переписчики» на общенациональном референдуме, который пройдет 20−21 сентября.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В настоящее время вакантно около 800 мест в комиссиях на избирательных участках. Местные СМИ полагают, что многие граждане, ранее занимавшие эти места, на этот раз отказались из-за опасения заразиться коронавирусом.

На референдум вынесен вопрос о сокращении числа депутатов в обеих палатах национального парламента на треть.