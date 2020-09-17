Тбилиси, , 16:06 — REGNUM Данные социологических опросов, проведенных некоммерческими организациями (НКО) из США «Международный республиканский институт» (IRI) и «Национальный демократический институт» (NDI), сильно отличаются от данных других организаций, так как являются «полуфабрикатом». Такое заявление, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 17 ноября сделал лидер большинства парламента Грузии Мамука Мдинарадзе.

Как отметил депутат, ранее опрос проводило грузинское агентство по изучению общественного мнения GORBI, а также исследование заказывал телеканал «Рустави 2». В обоих случаях соцопросы показали, что за правящую партию «Грузинская мечта» готовы проголосовать 56% респондентов. NDI и IRI опубликовали данные, в которых говорится, что желающих поддержать правящую партию меньше, примерно на 20%.

«А сейчас мы видим, что NDI и IRI публикуют. Мы видим какие-то цифры, по которым и у вас нет ответа, какие результаты представлены этими людьми. И знаете почему? Потому что — это полуфабрикат», — сказал Мдинарадзе.

Напомним, в Грузии на 31 октября запланированы выборы в парламент. Ранее IRI опубликовали отчет, в котором говорилось, что «Грузинскую мечту» готовы поддержать 36% опрошенных. Согласно исследованиям NDI — 38%.

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