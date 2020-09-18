Минск, , 04:17 — REGNUM Белорусский президент Александр Лукашенко пожинает плоды заботливо взлелеянной им самим «белорусизации». Как русофобская тусовка Белоруссии составила костяк оппозиционерских выступлений, рассказывает автор ИА REGNUM Георгий Шкловский.

Вклад Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Перед выборами себя в качестве очередного белорусского президента, белорусский президент Александр Лукашенко неистово боролся с воображаемыми «происками России», вероятно, добиваясь благосклонности со стороны коллективного Запада. Однако вместо любви и финансовой поддержки Запад почему-то предпочел усомниться в легитимности избрания Лукашенко президентом, а всю свою любовь отдал протестующим против результатов выборов демонстрантам.

Что должно быть самым обидным для белорусского президента в данной ситуации, так это то, что создал ее он практически сам, вместе с особо приближенными идеологическими сотрудниками. Теперь же некоторым из этих высокопоставленных белорусизаторов пришлось быстро убегать от возможного гнева повелителя Белоруссии, как это пришлось сделать министру культуры Павлу Латушко. Что же за люди с радостью бросились нагнетать антироссийские страсти в Белоруссии?

Читайте статью Георгия Шкловского «Белорусские русофобы взывают к русским о помощи».