Вильнюс, , 15:48 — REGNUM 17 сентября в Вильнюсе премьер-министры Польши и Литвы подписали документ о совместной позиции по политическому кризису в Белоруссии. Об этом передает Polskie Radio 24.

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В заявлении Матеуша Моравецкого (Польша) и Саулюса Сквернелиса (Литва) указано, что правительства обеих стран поддерживают «стремление белорусского народа жить в свободном и демократическом государстве, управляемом лидерами, избранными на свободных и справедливых выборах». Они также сожалеют о «нежелании руководителей Белоруссии оправдать законные ожидания гражданского общества».

Также там содержится призыв к официальному Минску провести свободные и демократические президентские выборы. Стороны также осудили насилия и «другие формы принуждения».

Документ закрепляет, что Варшава и Вильнюс «уже одобрили меры поддержки жертв репрессий в Белоруссии, а также всех, кто пострадал от действий белорусских силовиков и нуждается в медицинской и другой помощи». Отдельным пунктом значится поддержки белорусских студентов, ученых и представителей культуры и искусства, потерявших работу из-за своих убеждений и преследований.

Главы правительств заявили о намерении и дальше поддерживать белорусскую оппозицию и протестующих на международной арене.