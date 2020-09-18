Уфа, , 09:20 — REGNUM Многих людей, которые работали в правительстве Башкирии и доказали свою эффективность, нет смысла менять, поскольку они очень результативны. Об этом сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров на встрече с журналистами, 17 сентября передает пресс-служба республиканского правительства.

По его словам, главным являются не изменения, а результат. Поэтому, по поручению главы Башкирии Радия Хабирова, в настоящее время отрабатывается структура и персональный состав правительства региона.

Андрей Назаров отметил, что многие люди доказали свою эффективность, они много работают, поэтому обладают высокими компетенциями. А значит и менять их смысла нет, поскольку они показывают хорошие результаты. Но, какие-то решения будут. И они требуют проработки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 17 сентября депутаты госсобрания Башкирии согласовали назначение премьер-министром правительства республики Андрея Назарова, а глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о назначении.

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