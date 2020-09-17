Брюссель, , 15:38 — REGNUM 17 сентября Европейский суд отклонил жалобу российской компании «Роснефть» на санкции ЕС, введенные после присоединения Крыма к России. Таким образом, он оставил в силе вынесенное ранее решение суда Европейского союза — подчиненной ему инстанции. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Судьи Европейского суда постановили, что санкции против «Роснефти» были должным образом обоснованными и «успешно использовались для давления на Россию в связи с её ролью в кризисе на Украине». Экономические ограничения ЕС были согласованы в конце июля 2014 года.

Санкции ЕС были нацелены, в частности, на российский нефтяной сектор. К ним относятся запреты на экспорт определенных товаров и технологий, связанных с нефтяным сектором, а также ограничения доступа определенных субъектов на рынок капитала ЕС.

Ограничения коснулись, в частности, российского нефтяного гиганта «Роснефть». Несколько компаний, входящих в группу «Роснефть», подали заявку на аннулирование решения Суда ЕС. Но осенью 2018 года Генеральный суд Европейского союза отклонил эти жалобы. Российские компании обжаловали приговор в Европейском суде — высшей судебной инстанции данного интеграционного объединения. Но апелляция была отклонена.