Москва, , 15:34 — REGNUM Совместные усилия России и Индии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции обсудили российский президент Владимир Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди, сообщает 17 сентября пресс-служба Кремля.

Медики в защитных костюмах в Индии (с) Press Information Bureau, Government of India

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины — все новости»

Между Путиным и Моди состоялся телефонный разговор. Лидеры также затронули некоторые практические аспекты двусторонних связей Москвы и Нью-Дели.

Глава индийского правительства заявил, что удовлетворён работой России в качестве председателя в ШОС и БРИКС. Путин поздравил Моди с 70-летием.

Читайте также: Путин направил поздравление с юбилеем премьер-министру Индии

А также: Нарендра Моди — 70 лет: родимые пятна и шрамы на лике Индии и ложка дёгтя