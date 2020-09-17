Цхинвал, , 15:41 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 16 сентября ответил на запрос депутатов, которые потребовали отставки генерального прокурора республики Урузмага Джагаева. Об этом глава государства рассказал на пресс-конференции, которую транслировала ГТРК «Ир».

"По закону, чтобы отправить его в отставку, на него должно быть возбуждено уголовное дело», — сказал Бибилов.

Он добавил, что следствие по делу о смерти арестованного Инала Джабиева идет, и сомнений, что виновные будут наказаны, нет.

Как сообщало ИА REGNUM, Джабиева задержали по подозрению в покушении на главу МВД Игоря Наниева. После того, как подозреваемого доставили с телесными повреждениями в больницу, он скончался. Наниева временно отстранили от должности, а также задержали восьмерых сотрудников милиции.

Смерть Джабиева вызвала протесты, и в Цхинвале прошли массовые акции, которые поддержали депутаты от оппозиции. Они также направили президенту письмо с требованием отправить в отставку генпрокурора.

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