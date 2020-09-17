Уфа, , 15:34 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме «Повышенная готовность» в республике из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Согласно документу, до 15 октября продлен обязательный режим самоизоляции для граждан, которые находятся в социальных учреждениях. Эти учреждения до указанной даты продолжают работать в автономном режиме.

Помимо этого, чиновники смогут выезжать в служебные командировки в регионы и за границу, в которых фиксируется неблагоприятная ситуация по коронавирусу, только по поручению главы Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии выявлено 8317 случаев заражения коронавирусом, при этом справились с ним 7777 человек

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