Киев, , 15:35 — REGNUM Отменить ответственность за изготовление, распространение и ношение георгиевских лент на Украине предложил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Нестор Шуфрич. Соответствующий законопроект внесён им на рассмотрение парламента.

Георгиевская ленточка Anatoly Zhdanov

Шуфрич предложил убрать из Кодекса Украины об административных правонарушениях статью 173−3 «Изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты».

В пояснительной записке к закону сказано, что это позволит «восстановить справедливое отношение к тем, кто преодолел нацизм и принес долгожданную победу».

Напомним, в мае 2020 года ОПЗЖ уже пытался отменить данную статью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве у мужчины отобрали георгиевскую ленту, а самого «нарушителя» оштрафовали.

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