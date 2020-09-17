Джакарта, , 15:28 — REGNUM Целевая группа по борьбе с пандемией в Индонезии отметила, что в 11 городах зарегистрировано более 1000 активных случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

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"Все должны обратить внимание на то, что в 11 районах / городах страны по-прежнему выявлено более 1000 активных случаев», — говорится в заявлении представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито.

По его словам, более тысячи активных случаев заражения SARS-CoV-2 подтвердили в Джакарте, Семаранге, Бекаси, Медане, Сурабая и Пеканбару.

Вику Адисасмито заявил, что необходимо приложить максимум усилий для снижения числа активных случаев в 11 городах.

Активные случаи — это случаи заражения SARS-CoV-2 за вычетом числа выздоровевших и умерших пациентов c СOVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 сентября 2020 года в Индонезии выявлено 232 628 носителей SARS-CoV-2 и зарегистрировано 9222 случаев смерти.

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