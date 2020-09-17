Элиста, , 15:28 — REGNUM Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин и его заместитель Сергей Ястребов удостоены звания «Почётный гражданин Республики Калмыкия». Соответствующий указ сегодня, 17 сентября, подписал глава республики Бату Хасиков, передаёт ИА REGNUM.

В документе сказано, что звания присвоены «за особые заслуги в социально-экономическом развитии республики».

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2019 года Дмитрий Кобылкин был назначен куратором социально-экономического развития Республики Калмыкия.

Добавим, что с начала 2020 года по настоящее время звания «Почётный гражданин Республики Каомыкия» удостоены 44 человека.

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