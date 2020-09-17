Санкт-Петербург, , 15:44 — REGNUM Александр Дрозденко подписал представление на сенатора от Ленинградской области Сергея Перминова, сразу после вступления на должность губернатора Ленинградской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, сразу после вступления, он подписал сразу несколько документов: отставку правительства региона и представление на сенатора от Ленобласти Сергея Перминова.

«Также подписал письмо на имя Валентины Ивановны Матвиенко на представление этой кандидатуры», — сказал он.

Напомним, Сергей Перминов родился в 1968 году в Ленинграде. В 1995 году окончил исторический факультет Адыгейского университета, в 1999 г. — юридический факультет Северо-Кавказской академии госслужбы.

12 лет работал адвокатом в Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов. Занимался общественно-политической деятельностью — являлся членом регионального политсовета партии «Единая Россия», президентом фонда поддержки партии «Единая Россия», представителем Законодательного собрания Санкт-Петербурга в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Санкт-Петербурга (2008−2010 гг.).

С июня 2012 года по май 2013 года руководил комитетом правового обеспечения и контроля Ленинградской области. С июня 2013 года по ноябрь 2015 года — вице-губернатор Ленинградской области — руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Ленинградской области. С 9 ноября 2015 года — вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике. В настоящий момент заместитель секретаря Генсовета «Единой России».

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