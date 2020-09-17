Прага, , 15:22 — REGNUM Информация о прибытии в Чехию грузовика за спецсредствами для правоохранителей Белоруссии является ложной. Об этом сообщил вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек 17 сентября журналистам.

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Сообщение о прибытии белорусского большегруза на оружейный завод Zeveta в чешском городе Бойковице появилось в одном из белорусских телеграм-каналов, освещающих протесты в стране. Утверждалось, что грузовик заберет спецсредства для силовиков, которые участвуют в разгонах демонстрантов.

Гамачек подчеркнул, что упомянутый в сообщении автомобиль не въезжал на территорию завода Zeveta, это подтвердили спецслужбы и полиция.

Сведения о грузовике опровергли и в самой компании. Представитель дирекции Zeveta Романа Бахуркова подчеркнула, что компания следует предписаниям, связанным с эмбарго на поставки Минску спецсредств, которые могут быть использованы против протестующих.