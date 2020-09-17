Тбилиси, , 15:58 — REGNUM Двум больницам в Грузии Агентство развития Чехии в рамках благотворительной программы Tied Financial Donation предоставит медицинское оборудование. Об этом 17 сентября сообщает интернет-издание Netgazeti.

По данным журналистов, гуманитарную помощь окажут республиканским больницам, расположенным в Батуми и аджарском селе Рухи. Стоимость поставки в столицу Аджарии составит €186 тыс., а для второй больницы — €185 тыс.

Сообщается, что соглашение о поставке оборудования подписали посол Чехии в Грузии Петр Микиска и представители больниц в Батуми и Рухи Нугзар Джанджгава и Ираклий Гвазава.

Стоит отметить, что в Грузии с начала сентября резко выросли темпы распространения коронавируса. Большего носителей SARS-CoV-2 в последние время выявляют в Аджарии.