Воронеж, , 15:15 — REGNUM Губернатора Воронежской области Александр Гусев отказался от мандата депутата Воронежской областной думы. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства 17 сентября.

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Мандат, на который мог претендовать Гусев, перераспределен дублеру главы региона и председателю молодежного правительства Воронежской области Кристине Кулешовой.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Воронежской области состоялись выборы депутатов регионального заксобрания. По итогам выборов «Единая Россия» получит 48 из 56 мест в Воронежской облдуме.