Москва, , 15:07 — REGNUM Центральная избирательная комиссия России не обсуждала тему так называемого «умного голосования». Об этом 17 сентября заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами депутатов Московской городской Думы VII Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования: итоги и комментарии — все новости»

"Центральная избирательная комиссия России не обсуждала тему «Умного голосования», — приводит слова Памфиловой телеграм-канал ЦИК РФ.

Вместе с тем, добавила она, никто не имеет права препятствовать свободному волеизъявлению граждан, если оно происходит в рамках действующего законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов заявил, что «умное голосование» оппозиции на общенациональном уровне оказалось неэффективным проектом.

Читайте подробнее: «Не хватило драйвера» — о провале «умного голосования» на выборах