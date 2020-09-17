Москва, , 15:06 — REGNUM Президент России Владимир Путин готовится записать своё выступление, которое будет показано на сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Подготовку к мероприятию он обсуждал на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ 17 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что на совещании обсуждались текущие вопросы социально-экономического развития и внутрироссийской повестки дня. Еще одной темой стала подготовка к выступлению российского лидера на сессии Генассамблеи.

«Само выступление будет до конца текущей недели записано в Москве и далее в видеоформате передано для публикации организаторам в Нью-Йорк», — сказал Песков.

Он рассказал, что в совещании участвовали глава правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, директор СВР Сергей Нарышкин, а также министры иностранных дел, обороны и внутренних дел Сергей Лавров, Сергей Шойгу и Владимир Колокольцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 75-я сессия ГА ООН состоится с 22 по 29 сентября в онлайн-формате, и Владимир Путин выступит на ней в форме видеообращения. В своей речи он намерен сосредоточиться на пандемии коронавируса и «многочисленных болячках человечества», обострённых ею.

Читайте также: Владимир Путин выступит на 75-й сессии Генассамблеи ООН

Читайте развитие сюжета: Путин выступит с видеообращением в день открытия 75-й сессии ГА ООН