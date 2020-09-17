Джакарта, , 15:03 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Индонезия и Китай готовы подписать соглашение о взаимной правовой помощи в связи с массовыми случаями жестокого обращения с членами экипажа, работающими на китайских судах, сообщает CNN Indonesia.

Ретно Марсуди заявила, что всё ещё оставшиеся в затруднительном положении граждане Индонезии на рыболовных судах будут немедленно репатриированы.

Глава МИД Индонезии также затронула проблему заработной платы индонезийских граждан на иностранных судах, которая не была выплачена компаниями, которые их нанимали.

Известно, что подтверждено несколько случаев жестокого обращения с индонезийскими гражданами, работающими на китайских рыболовных судах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди провела телефонный разговор с министром иностранных дел Саудовской Аравии.

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