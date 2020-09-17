Вашингтон, , 15:05 — REGNUM Бывшая модель и актриса Эми Доррис обвинила действующего президента США Дональда Трампа в сексуальных домогательствах. Об этом 17 сентября сообщает газета The Guardian.

По словам Доррис, Трамп якобы домогался ее возле туалетной комнаты в своей VIP-ложе 5 сентября 1997 года во время открытого чемпионата США по теннису в Нью-Йорке. В тот момент актрисе было 24 года, а Трампу — 51.

Как заявила актриса, нынешний американский президент держал ее так сильно, что она не могла вырваться.

«Я не могла заставить его отпустить меня. Я всегда описывала это, как будто… казалось, что меня обнимал осьминог», — заявила она.

Кроме того, в доказательство своего рассказа актриса предоставила билет на указанное мероприятие и фотографии, на которых она запечатлена с Трампом. Также ее слова подтвердили еще несколько человек.

При этом Доррис сообщила, что она собиралась публично объявить о произошедшем ещё в 2016 году, однако не стала этого делать, так как, по ее словам, опасалась этим навредить своей семье.

Напомним, ранее президента США Дональда Трампа обвиняло в домогательствах множество женщин, однако ни одно из этих обвинений не было расследовано или доказано в ходе судебного разбирательства.