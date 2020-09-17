Минск, , 14:57 — REGNUM Белорусская фирма ЗАО «Белтяжмаш», предоставившая свои помещения в аренду экс-главе «Белгазпромбанка» Виктору Бабарико (участнику президентской кампании), находится под уголовным преследованием. Дело ведёт департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии.

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«За уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере 16 сентября в отношении должностных лиц ЗАО «Белтяжмаш» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Белоруссии», — сообщает Telegram-канал КГК.

Силовая структура проинформировала о подозрении пяти должностных лиц белорусской компании «включая руководителя общества». Сумма неуплаченных налогов оценивается в 6 млн белорусских рублей — около 3 млн евро в эквиваленте.

Избирательный штаб Бабарико арендовал помещения у ЗАО «Белтяжмаш». Весной Бабарико ушёл с должности главы правления «Белгазпромбанка» ради участия в президентской кампании. Летом он был арестован по пути в Центризбирком с пакетом документов, необходимых для регистрации кандидатом в президенты.

КГК Белоруссии участвовал в захвате «Белгазпромбанка», Нацбанк назначил новое правление банка. Бабрико было отказано в регистрации кандидатом в президенты с нарушением закона — со ссылкой на некий документ из КГК. Сейчас экс-банкир находится в СИЗР КГБ вместе со своим сыном Эдуардом — главой избирательного штаба.

В офисе штаба Бабарико неоднократно проводились обыски. Координатор штаба Мария Колесникова, а также юрист штаба Максим Знак и ряд других сподвижников Бабарико вошли в оппозиционный Координационный совет по трансферу власти в Белоруссии, были арестованы.