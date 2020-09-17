Киев, , 14:58 — REGNUM Украина не откроет границу для ортодоксальных иудеев, которые в данный момент находятся на границе Белоруссии и Украины. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Михаил Апостол 16 сентября в эфире телеканала «Украина 24».

«Украина в связи с пандемией закрыла границы для иностранцев. Исключений для хасидов не будет», — подчеркнул он.

Апостол добавил, что хасидам не стоит дальше находиться на границе двух стран, поскольку вскоре начнётся похолодание.

Такое решение украинского государства поддержал посол Израиля на Украине Джоел Лион.

«Мы им говорим, что они должны вернуться в Белоруссию и оттуда — домой в Израиль, потому что на Украину въезжать нельзя», — рассказал он в интервью изданию «Левый берег».

Дипломат отметил, что представителям Израиля на Украине и в Белоруссии, а также членам еврейских общин двух стран удалось помочь хасидам, обеспечить их едой, водой и тёплыми одеялами.

Напомним, на границе Белоруссии с Украиной находится, по разным оценкам, от 1,5 тыс. до 2 тыс. ортодоксальных иудеев, которые хотят попасть в украинский город Умань, чтобы отпраздновать еврейский Новый год (Рош ха-Шан) на могиле своего духовного лидера цадика Нахмана.

Первый заместитель председателя Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) генерал-майор Владимир Никифоренко заявил, что на границе находится достаточно силовиков, чтобы противодействовать попыткам штурма границы. В свою очередь хасиды заявили, что намерены праздновать Рош ха-Шан прямо на границе.

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