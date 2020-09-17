Минск, , 14:53 — REGNUM Строительство многофункционального комплекса «Газпром Центр» возобновлено в Минске. О ходе работ 16 сентября в комментарии для белорусского гостелеканала «Беларусь-1» рассказал гендиректор ОАО «Газпром Трансгаз Беларусь» Владимир Майоров.

Сейчас идёт бетонирование фундаментной плиты высотного здания. Для создания фундамента 189-метрового здания потребовалось 9 тысяч кубометров «бетонной смеси», разработанной в одном из белорусских вузов, отметили авторы сюжета.

Владимир Майоров сообщил: «Сегодня, я бы сказал, самая ответственная часть строительства — бетонирование фундаментной плиты, на которой будут стоять высотные здания. Высота здания 189 метров. Это будет самое высокое здание в Белоруссии. Да и фундаментная плита не имеет аналогов в республике. Мы долго шли к этому процессу, потому что столкнулись во время реализации стройки со сложными грунтами, ослабленные. Два водонапорных горизонта. И мы практически два года искали технические решения, боролись с этими геологическими проблемами. Сегодня работы завершены, и уже ничто не будет мешать сдерживать нас от оперативного возведения высотки. План работ таков, что без строительства высотки по геотехнике мы не можем приступить к стройке прилегающей застройки».Гостелеканал сообщил, что «к решению проблем строительства были привлечены лучшие институты Республики Беларусь, Российской Федерации (Санкт-Петербурга и Москвы)». Минский деловой комплекс дочерней компании российского Газпрома станет самым высоким зданием в Белоруссии.

Напомним, строительство новых офисов для «Газпром Трансгаз Беларусь» началось в 2015 году и в 2016 году было заморожено. Среди причин остановки строительства назывались проблемы фундамента.

До начала строительства поставщик российского газа пополнил бюджет республики и Минска. Часть средств ушла на строительство столичной дорожной развязки и ликвидацию расположенного рядом со стройкой современного автовокзала.

Также напомним, в 2020 году власти Белоруссии обвинили дочернюю компанию Газпрома в Белоруссии — ОАО «Белгазпромбанк» в криминальной деятельности, изъяли активы и арестовали счета, а также установили своё руководство в этом банке — третьем по величине активов в постсоветской республике.