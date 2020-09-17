Вашингтон, , 14:52 — REGNUM Российский блогер Алексей Навальный достоен Нобелевской премии мира, считает ряд профессоров из «признанных университетов» США. Об этом профессор университета Ратгерс в Нью-Джерси Сергей Ерофеев написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что на Нобелевскую премию Навального выдвинули в вузах, которые занимаются Россией. Ерофеев полагает, что идея «должна найти широкий отклик».

За что именно блогеру нужно вручить премию, и кто именно за это выступает, Ерофеев не уточнил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Нобелевскую премию мира выдвинули израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа.

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