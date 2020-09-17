Брюссель, , 14:46 — REGNUM Европейский парламент потребовал ужесточить антироссийские санкции из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Соответствующая резолюция была одобрена евродепутатами по итогам пленарной сессии.

Так, большинство (574, или 81%) депутатов ЕП призвали к созданию «такого механизма санкций, который позволил бы собирать информацию и замораживать европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с результатами расследований Навального».

Кроме того, ЕП призывает все страны Евросоюза отказаться от завершения строительства газопровода «Северный поток — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, Навальный, состояние которого внезапно ухудшилось в августе во время авиаперелёта, проходит лечение в берлинской клинике «Шаритэ». По версии германской стороны, его отравили сильнодействующим ядом. В Москве неоднократно опровергали различные обвинения.

Ранее американский постпред при НАТОКей Бейли Хатчисонвыразила надежду, что Германия откажется от проекта газопровода «Северный поток — 2» в связи с «делом Навального».

Читайте также: В Швеции назвали цену «отравления» Навального для России