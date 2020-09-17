Вильнюс, , 14:36 — REGNUM Вопрос разрешения кризиса в Белоруссии нужно решать при сотрудничестве с Россией — крупным белорусским партнёром. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 17 сентября в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом.

Польша, по словам Моравецкого, хочет скорейшего мирного разрешения кризиса в сотрудничестве с большим российским партнером. Россия для Белоруссии — важный ключевой партнер, польская сторона хочет, чтобы так было и дальше.

Преобразование Белоруссии «должно проходить в сотрудничестве со всеми соседями», добавил польский премьер-министр. Это означало бы мирный путь к трансформации, увеличение шансов на привлечение иностранных инвесторов и формирование инвестиционного потенциала в самой Белоруссии.

«Для этого нужны хорошо функционирующие государственные институты», — отметил Моравецкий.

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