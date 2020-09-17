Токио, , 15:40 — REGNUM Состав нового правительства Японии, сформированного 16 сентября Ёсихидэ Сугой, одобряют 66,4% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного представителями информационного агентства Kyodo.

Уровень неодобрения составил 16,2%. Кроме того, опрос показал, что 58,7% граждан Японии выступают за продолжение политического курса Синдзо Абэ, а 32,4% — против.

Участникам опроса также были предложены варианты ответов на вопрос, чему новое правительство должно уделить наибольшее внимание.

Наиболее популярный ответ, с которым согласились 64,1% респондентов, является борьба с COVID-19.

В опросе приняли участие 1003 человека: 502 ответили на вопросы по мобильному телефону, и ещё 501 по стационарному.

Как передавало ИА REGNUM, Ёсихидэ Суга, лидер правящей Либерально-демократической партии, 16 сентября был избран премьер-министром Японии. Он заявил о том, что намерен продолжать экономический и внешнеполитический курс Синдзо Абэ.