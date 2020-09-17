Брюссель, , 14:22 — REGNUM Институтам ЕС рекомендуется максимально делегитимизировать президента Белоруссии Александра Лукашенко, ввести против ряда лиц жёсткие санкции и всеми силами поддержать белорусскую оппозицию. Об этом говорится в проекте резолюции Европарламента (ЕП) по ситуации в Белоруссии, опубликованной 16 сентября.

Европарламент Иван Шилов © ИА REGNUM

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Голосование по документу назначено на 17 сентября. Резолюции ЕП носят рекомендательный характер, они не обязательны к исполнению институтами Евросоюза.

В Европарламенте не признают итоги прошедших 9 августа в Белоруссии президентских выборов, так как они прошли с «грубым нарушением всех международных стандартов», и считают, что полномочия Лукашенко истекают с нынешним сроком. Вместе с тем ЕП приветствует Координационный совет оппозиции в качестве «временного представительства» белорусского народа.

ЕП выступает за санкции ЕС против Лукашенко и иных лиц, «ответственных за фальсификацию результатов выборов и репрессии в Белоруссии». Кроме того, в черные списки предлагается включить и российских граждан, причастных к поддержке Лукашенко.

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