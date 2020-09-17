Киев, , 14:05 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Александр Юрченко написал заявление о выходе из фракции «Слуга народа». Об этом заявила заместитель главы фракции Евгения Кравчук, сообщает 17 сентября «Интерфакс—Украина».

"Да, написал ещё во вторник, далее фракция не рассматривает, так как это по собственному желанию», — рассказала она.

По данным издания Strana.ua, из следственного изолятора вышел помощник Юрченко Иван Фищенко, которого подозревают в посредничестве при получении взятки народным депутатом. По информации журналистов издания, за Фищенко внесли залог размером свыше 1 млн гривен или $35,5 тыс.

Напомним, Юрченко подозревают в получении взятки в размере $200 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее юрист Андрей Портнов опубликовал информацию о том, что в 2009 году будущего депутата Верховной рады Украины задержали в Киеве за кражу четырёх бутылок пива.

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