Элиста, , 13:55 — REGNUM Многочисленные нарушения, выявленные сотрудниками управления по противодействию коррупции при главе Республики Калмыкии, стали причиной увольнения Санала Адьяева с поста министра сельского хозяйства республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве 17 сентября.

В частности, в нарушение требований законодательства о противодействии коррупции глава ведомства назначил на одну из должностей свою родственницу. При этом сумма годовой премии, выплаченной ей по итогам 2019 года, была солиднее, чем поступившие поощрения другим сотрудникам министерства. Ведомство также не осуществляло должный контроль в сфере распределения субсидий и грантов, что привело к нарушениям при использовании бюджетных средств.

Антикоррупционным ведомством также были выявлены и другие нарушения, допущенные главой республиканского минсельхоза.

ИА REGNUM напоминает, что глава республики Бату Хасиков освободил Санала Адьяева от должности министра сельского хозяйства Республики Калмыкии в связи с утратой доверия 16 сентября.

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