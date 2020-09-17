Москва, , 13:49 — REGNUM Законопроект, регулирующий особенности трудовых отношений лиц, работающих в некоммерческих организациях (НКО), правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября.

Принятие закона позволит работодателям — некоммерческим организациям заключать срочные трудовые договоры по аналогии с работодателями — субъектами малого предпринимательства, то есть имеющими объем дохода за предшествующий календарный год до 800 млн рублей.

Также предлагается распространить на некоммерческие организации, отвечающие установленным законодательством в отношении микропредприятий критериям в виде максимальных значений среднесписочной численности работников (15 человек) и объема дохода за предшествующий календарный год (120 млн рублей), нормы, аналогичные нормам главы 48.1 Трудового кодекса РФ в части регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений у работодателя — субъекта малого предпринимательства, который отнесен к микропредприятиям, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, и трудовыми договорами.

Отметим, что глава 48.1 Трудового кодекса предусматривает возможность микропредприятиям из числа субъектов малого предпринимательства отказаться полностью или частично от разработки локальных нормативных актов. Исключений для иных работодателей, помимо микропредприятий, закон не содержит. Так что в случае принятия закона НКО будут избавлены от избыточной кадровой документации.