Яворов, Украина, , 13:50 — REGNUM Украина стремится стать членом НАТО, поэтому вооружённым силам страны (ВСУ) следует как можно скорее достичь совместимости со структурами Североатлантического альянса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 17 сентября во Львовской области на церемонии открытия международных учений Rapid Trident-2020.

«В начале недели мной утверждена стратегия национальной безопасности Украины, согласно которой членство в НАТО является стратегическим курсом государства», — рассказал он.

Зеленский добавил, что ВСУ необходимо как можно скорее достичь совместимости с силами НАТО, а власти — активизировать реформы, осуществление которых позволит Украине получить план относительно членства в НАТО.

Напомним, учения Rapid Trident-2020 пройдут во Львовской области с 16 по 25 сентября. В них примут участие около 4 тыс. военных из десяти стран мира.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине стартуют очередные военные учения НАТО