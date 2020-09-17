Москва, , 13:43 — REGNUM В обозримом будущем можно ожидать проведение саммита в «нормандском формате» (Россия, Германия, Украина, Франция), однако фиксировать в этом вопросе какие-то даты пока бесполезно, так как саммит нужен ради результата, а не ради его проведения. Об этом 17 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, нам следует ожидать в обозримом будущем встречу глав государств в нормандском формате», — заявил пресс-секретарь президента РФ, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского, ранее заявившего о том, что все лидеры стран-участниц «нормандского формата» дали согласие на встречу на высшем уровне.

При этом он уточнил, в данном случае загвоздкой является то, что в данном случае нужно считать обозримым будущим.

«Мы бы сейчас не стали фиксировать какие-то даты, потому что это бесполезно», — также указал Песков и подчеркнул, что для этой встречи в Кремле должны зафиксировать выполнение договоренностей, достигнутых на предыдущем саммите в Париже.

«Сама по себе встреча на высшем уровне ради встречи, конечно, не нужна ни одному из глав государств и правительств, она нужна ради результата», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что причин для слухов о том, что российские власти намерены снова ввести связанный с пандемией коронавируса режим карантинных ограничений, на сегодняшний день нет.