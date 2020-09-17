Тбилиси, , 13:41 — REGNUM Более половины жителей Грузии считают, что страна развивается в неверном направлении. Об этом говорится в данных опроса, опубликованных 17 сентября некоммерческой организацией из США «Международный республиканский институт».

Согласно итогам исследования, 54% участников опроса сказали, что считают неправильным курс развития страны. 35% респондентов, наоборот, считают, что страна движется верным курсом. Остальные не смогли ответить.

Сообщается, что по этому вопросу в Грузии есть прогресс. Во время опроса в октябре 2019 года 66% респондентов сказали, что не согласны с тем, как развивается страна. О своей поддержке властей в прошлом году сказали 23% опрошенных.

Опрос проводился с 4 по 21 августа методом прямого интервьюирования. В нем участвовали 1500 человек. Погрешность оценивается на уровне 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Грузии должны пройти парламентские выборы.

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