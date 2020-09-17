Варшава, , 13:29 — REGNUM Военные из Польши отправятся в Турцию в составе союзной миссии НАТО, которая действует с 2015 года. Об этом 16 сентября заявил Павел Солох, глава Бюро национальной безопасности Польши, передаёт Onet.pl.

НАТО отправляет в Турцию свою миссию в связи с обострением положения на турецко-сирийской границе.

«Мы приняли положительное решение по поводу обращения турецкой стороны к союзникам по НАТО», — подчеркнул Солох.

При этом, руководитель Бюро национальной безопасности сообщил, что «миссия НАТО в Турции не носит боевой характер». По его словам, «она заключается в увеличении количества систем авиационного предупреждения, в повышении активности военно-морских сил и ведения разведывательной деятельности».

Сообщается, что польский военный контингент будет численностью в 80 солдат и офицерских кадров, а также патрульно-разведывательный самолет Брайза.