Джакарта, , 13:29 — REGNUM В МИД Индонезии заявили, что нормализация отношений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном не изменит позиции государства в отношении Палестины, сообщает CNN Indonesia.

Официальный представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах заявил, что для решения проблем, с которыми в настоящее время сталкивается Палестина, необходимо соблюдать международное право.

По его словам, все мирные инициативы, предпринимаемые в настоящее время на Ближнем Востоке, не должны мешать решениям, принятым в рамках арабской мирной инициативы.

Теуку Фаизашах заявил, что Индонезия понимает намерение ОАЭ и Бахрейна нормализовать отношения с Израилем.

Ранее Израиль, ОАЭ и Бахрейн согласились подписать соглашение, которое привело к приостановке запланированной Израилем аннексии территорий. Страны Ближнего Востока, как известно, отказываются от отношений с Израилем, чтобы защитить Палестину.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах объяснил, что политика ограничения мобильности, включая запрет на въезд иностранцев на территорию страны, широко применяется, учитывая распространение COVID-19.

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