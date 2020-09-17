Берлин, , 13:29 — REGNUM В результате пандемии нового коронавируса в соседних с Евросоюзом регионах ситуация может стать более нестабильной. Об этом 17 сентября заявил глава МИД Германии Хайко Маас во время церемонии открытия «Европейского центра компетенций по мирному управлению кризисами» в Берлине.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины — все новости»

"Пандемия COVID-19, возможно, приведет к большей нестабильности у нас по соседству», — заявил глава внешнеполитического ведомства ФРГ, речь которого транслировалась на странице МИД Германии в соцсети Twitter.

Также он указал, что ЕС в ряде стран, таких как Украина, Сирия или Ливия, приходится иметь дело с дестабилизирующими участниками политического процесса, и уточнил, что США уходят не только из Афганистана, но и из Африки.

«Для ЕС это может означать только одно: мы нуждаемся в инструментарии по разрешению конфликтов у нас по соседству. Таким инструментарием является общая политика безопасности и обороны (Евросоюза)», — отметил Маас.

При этом он подчеркнул, что кризисы в регионе невозможно решить только с помощью военных средств, и добавил, что в своей внешней политике и политике безопасности Европа должна руководствоваться «мирным управлением».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что белорусский президент Александр Лукашенко может оказаться в новом санкционном списке Германии.