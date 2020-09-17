Варшава, , 13:14 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий находится с визитом в Вильнюсе. В ходе встреч с литовским президентом и премьер-министром стороны обсудили двусторонние отношения. Но не обошлось и без оценки исторических событий. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Во время встречи Матеуша Моравецкого с президентом Литвы Гитанасом Науседой литовский лидер обратил внимание на сегодняшнюю символическую дату — 17 сентября. В эту дату в 1939 году начался поход Красной Армии, присоединивший к СССР Западную Белоруссию и Западную Украину, находившиеся на тот момент в составе Польши.

«Это начало агрессии СССР против Польши. Мы никогда не забудем ущерб, нанесенный советским режимом странам Восточной Европы. Наша миссия состоит в том, чтобы не допустить фальсификации истории Второй мировой войны», — подчеркнул Науседа.

Также польский премьер и литовский президент обсудили польско-литовские отношения, ситуацию в Белоруссии и сценарии ее развития. Переговоры касались и повестки дня предстоящих саммитов Совета Европы, в частности, борьбы с изменением климата.

Помимо президента, Моравецкий встретился и с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернелисом. Главы правительств вместе возложили цветы к памятнику павшим польским и литовским солдатам во время Польско-большевистской войны. Моравецкий возложил цветы и к Мавзолею Матери и Сердца Сына, в котором покоится сердце маршала Юзефа Пилсудского и тело его матери.

Стоит добавить, что в июне 2020 года в американском издании The National Interest вышла статья президента России Владимира Путина об уроках Второй мировой войны для человечества, приуроченная к 75-летию Победы СССР над фашистской Германией.

В статье на много полос Путин напомнил о спорной роли Польши перед и во время Второй мировой, а также в современное время. О политических договорах разных мировых держав с гитлеровцами, из которых только пакт Молотова — Риббентропа упоминается очень часто и постоянно ставится в вину России.

Кроме того, Путин напомнил, что Победа в Великой Отечественной войне и история этой войны являются важнейшими для граждан России.