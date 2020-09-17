Тбилиси, , 13:16 — REGNUM Несмотря на рост темпов распространения коронавируса в Грузии, эпидемиологическая обстановка в стране остается благоприятной и парламентским выборам ничего не угрожает. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 17 сентября журналистам сообщил спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

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«На сегодняшний день выборам, и не только выборам, а и предвыборной кампании, угрозы нет. В этом плане какие-либо ограничения не установлены», — сказал председатель грузинского парламента.

Он добавил, что обстановка в Грузии будет «свободной, безопасной и демократичной». Талаквадзе отметил, что при необходимости в стране примут меры для защиты населения от коронавируса, но проведению выборов это не будет мешать.

Напомним, в Грузии парламентские выборы должны пройти 31 октября. Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране власти ввели ограничения на проведение массовых мероприятий, кроме тех, которые посвящены выборам.

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