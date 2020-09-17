Москва, , 13:07 — REGNUM Руководство России негативно относится к обвинениям польской стороны в ситуации с крушением под Смоленском самолёта Леха Качиньского. Об этом заявил 17 сентября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Песков прокомментировал информацию о намерении следственных органов Польши потребовать ареста смоленских авиадиспетчеров. Он сообщил, что в Кремле пока не знают о каких-либо контактах или правовых действиях по этому поводу, в частности, получала ли Генпрокуратура РФ обращения со стороны Варшавы.

«Нам об этом пока не известно», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в прокуратуре Польши заявили о возможной вине смоленских диспетчеров в крушении Ту-154 с президентом Лехом Качиньским в 2010 году. Утверждается, что в аэропорту не работала система радиолокационной посадки, поэтому пилоты получили неверные указания, и самолёт разбился.

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