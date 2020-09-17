Москва, , 13:10 — REGNUM Причин для слухов о том, что российские власти намерены снова ввести связанный с пандемией коронавируса режим карантинных ограничений, на сегодняшний день нет. Об этом 17 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

«Оснований для каких-то слухов в настоящее время нет», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Также он отметил, что в настоящее время российская система здравоохранения находится в состоянии мобилизации, что, как указал Песков, позволяет более гибким образом относиться к росту числа выявляемых случаев заражения новым коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин 17 сентября проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Читайте развитие сюжета: В Госдуме на опровержение Песковым самоизоляции ответили народной приметой