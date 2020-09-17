Брюссель, , 13:13 — REGNUM Украина может потерять безвизовый режим с Евросоюзом, а также финансовую помощь от ЕС. Об этом написала депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон 17 сентября на своей странице в социальной сети Twitter.

По её словам, правительство Украины пытается назначить на должность главы Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) неопытного человека.

«Это так не пройдёт. Украинское правительство ставит под угрозу безвиз с ЕС и дальнейший транш помощи в размере 1,5 млрд евро», — подчеркнула депутат.

Напомним, бывший глава САП Назар Холодницкий ушёл в отставку 21 августа 2020 года. В данный момент в украинских СМИ появилась информация о том, что главным кандидатом на пост главы ведомства является руководитель парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин.

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