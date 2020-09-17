17 сентября 2020 | Время чтения 8 мин

Публиковать подобные материалы – это глубоко безответственно. Авторитетное издание The New York Times привлекло к этой истории десять репортеров и не смогло честно ее осветить. Причина лишь в том, что подобное видение событий очень хорошо ложится в канву, в рамках которой сама газета и ее читали хотели бы говорить о нынешнем главе Белого дома. Основной вопрос в том, сколько еще раз люди будут попадаться на эту удочку.

Максим Исаев, , 14:49 — REGNUM Честно говоря, противостоять Дональду Трампу должно быть легко. Для нападок на главу Белого дома существует огромный выбор поводов в части личности президента, его характера, публичных заявлений и поведения, а также из множества скандалов и политических решений. Тем не менее демократы и средства массовой информации по-прежнему делают ставки на истории, которые при ближайшем рассмотрении оказываются чем-то в диапазоне от недоказанных до сильно преувеличенных и откровенно сфабрикованных.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, не было никакого заговора Почтовой службы с целью уничтожить почтовые ящики и саботировать выборы. Теперь же можно наблюдать и крах истории о том, что Россия якобы пошла на сговор с афганскими радикалами против США, пишет Дэн Маклафлин в статье, вышедшей 16 сентября в National Review.

В конце июня репортеры The New York Times Чарли Сэвидж, Эрик Шмитт, Майкл Швирц и Муджиб Машал опубликовали сильно раздутую статью о том, что, «по данным разведки, Россия тайно предложила афганским боевикам награду за убийство войск США».

"Представители американской разведки пришли к выводу, что российское военное разведывательное подразделение тайно предложило награды связанным с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) боевикам за убийство сил коалиции в Афганистане, в том числе за уничтожение американских войск», — писали американские журналисты, отмечая, что подобный шаг российские спецслужбы предприняли на фоне мирных переговоров, целью которых было положить конец затянувшейся там войне.

«Несколько месяцев назад Соединенные Штаты пришли к выводу, что в прошлом году российское подразделение, которое было связано с покушениями и другими секретными операциями в Европе, направленными на дестабилизацию Запада или месть перебежчикам, тайно предлагало вознаграждение за успешные нападения», — добавили они.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

В основу статьи были положены исключительно данные из неустановленных источников: «Официальные лица говорили при условии сохранения анонимности». Однако из-за того, что информация подавалась так, как будто «США сделали» соответствующий вывод, многие читатели неизбежно подумали, что сказанное в статье имеет под собой точные данные разведки.

Через два дня в издании появилась очередная статья за авторством Сэвиджа, Машала, Шмитта, а также Рукмини Каллимачи, Адама Гольдмана, Фахима Абеда, Наджима Рахима, Хелен Купер и Николаса Фандоса, то есть десяти журналистов, которые заверяли читателей не только, что сказанное ими ранее основано на неопровержимых доказательствах, но и в том, что эти награды действительно были выплачены.

«Американские официальные лица перехватили электронные данные, показывающие крупные финансовые переводы с банковского счета, контролируемого российской военной разведкой, на счет, связанный с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что подтверждает их вывод о том, что Россия тайно предлагала вознаграждение за убийство войск США и коалиции в Афганистане», — написали они, сославшись на трех знакомых сотрудников американских спецслужб.

Журналисты The New York Times утверждали, что США и раньше обвиняли Москву в поддержке «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), аналитики пришли к выводу, что денежные переводы осуществлялись в рамках программы вознаграждений за убийство американских солдат, о которой многие захваченные боевики говорили на допросах.

«Раскрытие информации еще больше ставит под сомнения заявления официальных лиц Белого дома о том, что разведданные были слишком неопределенными, чтобы передавать их президенту Трампу», — указали журналисты.

Афганский пейзаж

В свою очередь, журналисты ABC News Джеймс Гордон Мик, Элизабет Томас и Луис Мартинес заявили со ссылкой на «чиновника в вооруженных силах» о том, что «сотрудники российской разведки предложили заплатить боевикам «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за убийство американских войск в Афганистане в разгар мирных переговоров о прекращении 18-летней войны там». Тем не менее они сделали оговорку, отметив, что их источник, который не мог в силу определенных правил говорить с журналистами об этих вещах, подчеркнул, что «способа действительно подтвердить, увенчались ли эти попытки каким-либо успехом, нет».

Демократы и разного рода эксперты восприняли эту историю за чистую монету. Они, как правило, замалчивали разрыв между информацией о том, что вознаграждения были предложены, и о том, что они фактически выплачивались в рамках существующей программы. Джо Байден мгновенно обрушился на Трампа.

«Всё его президентское правление было подарком Путину, но это выходит за рамки допустимого, — заявил бывший вице-президент. — Это предательство самого священного долга, который мы несем как нация — защищать и оснащать наши войска, когда мы отправляем их навстречу опасности».

«Это предательство каждой американской семьи, любимый человек которой служит в Афганистане или где-нибудь за границей», — добавил кандидат-демократ.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила о том, что подобные действия Москвы «хуже некуда», и при этом, сетует американский политик, президент США не хочет требовать от России ответа по этому вопросу, а также говорит о том, что ему ничего не сообщали.

«Так ли это или нет, но его администрация была проинформирована, как и были осведомлены наши союзники — некоторые из наших союзников, с которыми мы работаем в Афганистане, — и они согласны с выводами этого доклада», — указала она.

Нэнси Пелоси получает Молоток Спикера во второй раз в 2019 году RYAN SAAVEDRA

В своей речи на съезде Демократической партии Байден активно использовал историю о сговоре России и боевиков для проведения определенной черты между собой и Трампом, отмечая, что «при президенте Байдене Америка не будет закрывать глаза на предложение Россией наград за головы американских солдат». На том съезде не только бывший вице-президент полагался на историю о российских наградах.

«Дональд Трамп притворяется, что Россия не нападала на наши выборы, и теперь он ничего не делает с Россией, которая назначает награду за жизни наших военных», — со всей решительностью заявил бывший госсекретарь США Джон Керри.

Со своей стороны, ветеран ВВС Джек Вайнштейн утверждал, что «не по-американски» даже не спросить об этом у российского лидера.

Безусловно, американская разведка постоянно получает те или иные сведения, которые могут оказаться правдой, а могут и нет. Отделение достоверных отчетов от недостоверных или маловероятных — сложная задача, требующая внимательного отношения к фактам и знания местного контекста источника. Даже самый информированный потребитель новостей практически не в состоянии оценить анонимно сообщаемые утверждения, основанные на необработанных разведывательных данных, особенно в таком месте, как Афганистан.

Вот почему так опасно передавать сведения, полученные только из анонимных источников, которые никогда не могут нести ответственность за свои ошибки, и так важно, чтобы при освещении в прессе разведданных было четко сказано, говорится ли в данном случае о чем-то принятым большей частью разведывательного сообщества, а не о недоказанной теории, которая вращается среди сотрудников спецслужб.

В этом плане журналисты The New York Times не были честны. Так, их коллеги из NBC News Кортни Кубе и Кен Диланиан сообщили теперь, что такого совместного вывода разведки никогда не было. Особенно примечательно подобное развитие событий с точки зрения Диланиана, который регулярно выступает со своими легковерными антитрамповскими историями. В основе сюжета NBC News лежат заявления источников в вооруженных силах, данные для протокола комментарии генерала Фрэнка Маккензи, командующего Центральным командованием США (CENTCOM), которое отвечает за весь регион. По его словам, после детального пересмотра всех доступных разведданных не удалось подтвердить существования подобной программы.

«Оно [существование программы] не было доказано с такой точностью, которая бы меня удовлетворила», — подчеркнул американский военный, добавив, что американские власти по-прежнему ищут новую информацию по этому вопросу.

Генерал Фрэнк Маккензи U.S. Department of Defense

Заявления Маккензи, отражающие консенсус военного руководства США, подчеркивают то, что уверенности в принятой демократами и иными критиками Трампа версии событий нет.

Иными словами, нет не только единого мнения разведки относительно предположительного сговора России и афганских боевиков, напротив, большинство представителей военного руководства США согласны в том, что эта история не была доказана. Это не значит, что Москва в принципе не могла пойти на такой шаг — возможно многое. По словам автора, поддержка Россией радикального исламистского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое на протяжении 19 лет ведет войну с США, «уже хорошо известна», поэтому нет никаких сомнений, российская разведка может пойти и на более решительные шаги.

Однако в каждой статье по этой теме момент с вознаграждениями — справедливым образом — рассматривался как серьезный и достойный освещения шаг к эскалации. Предвыборный штаб Байдена уделял этим вознаграждениям, которые либо только предлагались, либо всё-таки платились, первостепенное внимание. Такой шаг со стороны Кремля, согласно любому традиционному определению, был бы поводом для войны между США и Россией — доказательством, что Москва уже формально находится в состоянии конфликта с Вашингтоном. Однако, как оказалось, все эти заявления не имели под собой оснований.

Публиковать подобные материалы — это глубоко безответственно. Авторитетное издание The New York Times привлекло к этой истории десять репортеров и не смогло честно ее осветить. Причина лишь в том, что подобное видение событий очень хорошо ложится в канву, в рамках которой сама газета и ее читали хотели бы говорить о нынешнем главе Белого дома. Основной вопрос в том, сколько еще раз люди будут попадаться на эту удочку.