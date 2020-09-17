Москва, 17 сентября 2020, 13:02 — REGNUM Оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России проведет 17 сентября президент РФ Владимир Путин. Об этом 17 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Путин в Ново-Огарево работает, в середине дня президент имеет в виду провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — заявил Песков.
Также пресс-секретарь пообещал сообщить о темах, обсуждение которых будет проведено на данном совещании.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Минобороны занимается повышением мобилизационной готовности армии и флота по плану, увязанному с мероприятиями других государственных органов.