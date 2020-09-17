Сеул, , 13:14 — REGNUM Южная Корея и КНДР должны создать в демилитаризованной зоне (ДМЗ) совместную систему мониторинга стихийных бедствий. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление министра объединения Южной Кореи Ли Ин Ёна.

Известно, что данная мысль была обнародована на форуме DMZ-2020, прошедшем 17 сентября в формате видеоконференции.

По его мнению, с появлением подобной системы страны смогут быстрее реагировать и справляться с наводнениями, лесными пожарами и другими стихийными бедствиями, а также обеспечить безопасность людей.

Он подчеркнул, что создание системы мониторинга может поспособствовать привлечению населения в приграничные районы и ускорить их развитие, а также выразил надежду на то, что межкорейские отношения улучшаться в ближайшем будущем, а демилитаризованная зона превратится в «международную зону мира».