Париж, , 13:09 — REGNUM Государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что обеспокоен желанием Великобритании пересмотреть некоторые из ее обязательств по соглашению о выходе из Евросоюза, но все еще надеется, что «сделка состоится». Слова дипломата в четверг, 17 сентября, передает France Info.

«Я обеспокоен, но верю, что сделка все еще может состояться», — сказал Бон, отвечая на вопросы журналистов France Info.

«Нам нужно найти путь к соглашению… Переговоры продлятся еще несколько недель», — обнадежил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, заместитель министра иностранных дел Франции по вопросам внешней торговли Франк Ристер заявил, что Франции следует готовиться к выходу Великобритании из Европейского союза «без сделки».

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