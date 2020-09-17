Киев, 17 сентября 2020, 12:58 — REGNUM Депутата Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александра Юрченко, подозреваемого в получении взятки, ранее задерживали за кражу пива в магазине. Об этом написал юрист Андрей Портнов 17 сентября на своём Telegram-канале.
Он отметил, что в журнале регистрации заявлений Голосеевского управления МВД города Киева
Он также предложил поинтересоваться у депутата, как тот может прокомментировать эту информацию.
Напомним, ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) записали разговор с депутатом, который предлагал за взятку в размере $200 тыс. внести желаемые поправки в законы Украины.