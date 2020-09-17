Тбилиси, , 12:56 — REGNUM 26% жителей Грузии считают, что у нынешнего правительства страны нет важных достижений. Это показал опрос, опубликованный 17 сентября некоммерческой организацией из США «Международный республиканский институт».

Согласно данным исследования, 22% участников опроса сказали, что основным достижением правительства правящей партии «Грузинская мечта» является борьба с распространением коронавируса. Еще 12% респондентов отметили реформу здравоохранения, 4% опрошенных видят достижение в стабильности в стране, еще 4% отметили развитие инфраструктуры.

Кроме того, по 3% респондентов в качестве достижений назвали свободу слова и строительство дорог. По 2% опрошенных высоко оценили рост пенсий и оплату властей счетов за ЖКХ в период пандемии.

Безвизовый режим с Евросоюзом оценили только 1% опрошенных. 17% затруднились с ответом.

Сообщается, что исследование проводилось с 4 по 21 августа методом прямого интервьюирования. Были опрошены 1500 человек. Погрешность оценивается на уровне 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии 31 октября должны пройти парламентские выборы. За «Грузинскую мечту», согласно данным разных опросов, намерены проголосовать от 36 до 56%

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