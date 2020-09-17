Варшава, , 12:43 — REGNUM 16 сентября Радослав Сикорский, экс-министр иностранных дел Польши, а ныне депутат Европейского парламента от либеральной «Гражданской коалиции» в одной из программ на польском телевидении обвинил Россию в том, что у Варшавы и Брюсселя имеются расхождения по поводу ЛГБТ-идеологии. Об этом передает Dziennik.

«Эта культурная война была импортирована в Польшу из России через церковь. Сотрудники КГБ и ГРУ обнаружили, что отношение к ЛГБТ — это то, в чем наше [польское] общество действительно отличается от обществ в большинстве стран Западной Европы», — заявил Сикорский. По его мнению, Москва этот фактор может использовать с целью «вбить клин между Польшей и ЕС».

Евродепутат также раскритиковал правых польских политиков, выступающих за защиту традиционных ценностей. В частности, он заявил, что «своими глазами видел содержание постановления в одном из районов (гмин) Польши, в котором говорилось, что его территория должна быть свободна от идеологии ЛГБТ».

Напомним, 14 сентября на заседании Европейского парламента обсуждали проблемы, связанные с недостаточным верховенством закона в Польше. Особое внимание европейских депутатов было приковано к положению представителей ЛГБТ-сообщества.