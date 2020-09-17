Москва, , 12:42 — REGNUM Украинская сторона намеренно выдвигает неприемлемые условия для срыва усиления режима прекращения огня в Донбассе. Об этом 17 сентября заявил советник главы ЛНР, эксперт группы по Минским договорённостям Родион Мирошник на телеканале «Россия 24».

«9 сентября была договорённость достигнута о проведении совместной инспекции, на которую Киев пошёл, согласился, но потом утром начали выдвигать совершенно неприемлемые условия. Стали говорить: снимите форму, предоставьте российский паспорт, предоставьте анализ на ковид… буквально за несколько часов до предполагаемого начала инспекции был предпринят целый ряд шагов, который сорвал эту инспекцию. Это было сделано целенаправленно», — заявил Мирошник.

Ранее полномочный представитель России в Трёхсторонней контактной контактной группе (ТКГ) по Донбассу Борис Грызлов заявил, что украинские власти сорвали выполнение меры по усилению режима прекращения огня.